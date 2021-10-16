Mamak'ta gönüllere dokunan çarşı

ANKARA (İHA) - Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediyesi'nin 'İmkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak' sloganıyla geçtiğimiz yıl başlattığı Gönül Çarşısı projesinin faaliyetlerini yerinde inceledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediyesi'nin 'İmkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak' sloganıyla geçtiğimiz yıl başlattığı Gönül Çarşısı projesinin faaliyetlerini yerinde inceledi. Çarşıda gıdadan giyime her şeyin yer aldığı, Gönül Kart sistemiyle ihtiyaç sahibi Mamaklılara alışveriş imkanı sunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gönül çarşısında alışverişi en çok ihtiyacı olanların yapmasını sağlıyoruz. Mamaklılar ne ihtiyacı varsa gönül çarşısından onu temin ediyorlar" dedi.

Her ihtiyacı karşılıyor

Bir evin ihtiyacı olan her ürünün yer aldığı ve yalnızca ihtiyaç sahiplerine alışveriş fırsatı sunan Gönül Çarşısı'nın işleyişi hakkında Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı'ya bilgiler veren Köse, "Gönül Çarşımız, bir evin, bir insanın ihtiyacı olan ne varsa hemen hemen hepsini içeren doğal ürünlerinde raflarda yer aldığı özel bir çarşı. Kıyafetten, ayakkabıya, temel gıdadan oyuncağa kadar her çeşit ürünü ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuyoruz. Aileler ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapıyor. Bu zamana kadar gönül çarşımızdan binden fazla vatandaşımıza hizmet verdik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri