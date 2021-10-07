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Maltepe'de virajı dönen kamyon yola devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Maltepe'de virajı dönen kamyon yola devrildi

Maltepe'de dik bir sokakta virajı dönmekte olan kasası hurda yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de dik bir sokakta virajı dönmekte olan kasası hurda yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücü, yan yatan kamyondan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza, Maltepe'de Altıntepe Mahallesinde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dik bir sokaktan iniş yapan Ford marka kamyon sürücüsü Yusuf Durmaz, virajı döndüğü esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrilerek yolda yan yattı. Sürücü Durmaz, yan yatan kamyonun içerisinden kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Sürücünün kazayı burnunun bile kanamadan atlattığı görüldü. Kazaya tanık olanların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun devrildiği esnada yolda herhangi bir yayanın ya da aracın geçmiyor oluşu olası faciayı önledi.

Öte yandan, kanyon sürücüsünün virajı döndüğü esnada, yol kenarına park edilen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı ve o nedenle kamyonu devrildiği iddia edildi.

Kazaya tanık olan bir mahalleli, "Araba burada yokuş aşağı indiği sırada dönerken, buradaki araba engellediği için yan yattı, devrildi" dedi. - İSTANBUL

Maltepe'de virajı dönen kamyon yola devrildi

Maltepe'de virajı dönen kamyon yola devrildi

Maltepe'de virajı dönen kamyon yola devrildi

Maltepe'de virajı dönen kamyon yola devrildi

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