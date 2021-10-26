İSTANBUL (İHA) - Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 21 kişiden 18'i tutuklandı

MALATYA - Malatya merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 21 şahıstan, 18 şüpheli ise tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.