Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu sattığı suçlamasıyla polis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 586 gram esrar, 265 gram bonzai, 26 uyuşturucu hap, 21 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 250 TL ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.