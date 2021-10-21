Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Haberler
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Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu sattığı suçlamasıyla polis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu sattığı suçlamasıyla polis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 586 gram esrar, 265 gram bonzai, 26 uyuşturucu hap, 21 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 250 TL ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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