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Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza

Son dakika haberi... Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince kentte gerçekleştirilen 2 günlük denetimlerde kurallara uymayan toplan 323 araç sürücüne cezai işlem uygulandı.

MALATYA (İHA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince kentte gerçekleştirilen 2 günlük denetimlerde kurallara uymayan toplan 323 araç sürücüne cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre polis sorumluluk bölgesinde 09-10 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan uygulamada emniyet kemeri, kırmızı ışık ve cep telefonu denetimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde bin 9 araç kontrol edilirken kurallara uymadıkları belirlenen 304 araç ve sürücüsüne ise idari para cezası uygulandığı dile getirildi. Denetimlerde ayrıca 3 araç ise trafikten men edildi.

Yapılan açıklamada ayrıca 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında ise 72 toplu taşıma aracında yapılan sivil denetimlerde ise kurallara uymayan 19 araca da işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA

Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza

Son dakika haberleri: Polisten kurallara uymayan 323 araç sürücüne ceza

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