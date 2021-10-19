Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 46 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bir adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, eski dönemlere ait olduğu belirlenen 18 gümüş sikke, 5 gümüş yüzük, 4 haç, 2 hayvan figürü, 1 mühür ve 1 gümüş bilezik ele geçirildi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli gözaltına alındı.