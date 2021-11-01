Malatya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
MALATYA (AA) - Malatya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi'nde Nursel T. (38) ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi İ.T. (42) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, İ.T, eşi Nursel T'yi bıçakladı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nursel T. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İ.T'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.
AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
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