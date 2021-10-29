Malatya'da deprem konutlarının kuraları çekildi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde deprem konutlarının kuraları çekildi.

Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kale'de 158, Düzyol'da 44 olmak üzere 202 konutun kura çekimi yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tüfenkci, programa katılarak depremzedelerin mutluluklarına ortak olduklarını belirterek, "Rabbim ülkemizi afetlerden korusun, devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Kura çekimine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile İl Başkanı İhsan Koca da katıldı.

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