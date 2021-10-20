Malatya'da anneler narkotik maddeler konusunda bilgilendirildi - Haberler
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Malatya'da anneler narkotik maddeler konusunda bilgilendirildi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da anneler narkotik maddeler konusunda bilgilendirildi

Malatya'da, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Kur'an kursundaki annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Kur'an kursundaki annelere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında Battalgazi Müftülüğü Mustafa Orhanoğlu Kur'an Kursu'nda bulunan annelere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın da katıldığı programda annelere narkotik maddeler anlatıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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