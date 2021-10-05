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Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti Malatya'da 5 katlı bir apartmanın 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

MALATYA (İHA) - - Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

MALATYA - Malatya'da 5 katlı bir apartmanın 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Beşkonaklar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katında ailesiyle birlikte yaşayan Emre Ş. annesi mutfakta iken çıktığı balkondan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikte beton zemine düştü. Apartmanda ki çocukların durumu fark ederek çevredeki esnaflara haber vermesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emre Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emre Ş.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ekipler olayın gerçekleştiği apartmanda inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Malatya'da feci olay: 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
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