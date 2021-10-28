BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - MAHMUT TOPTAŞ: MODA OLSUN DİYE "DEİSTİM" DİYORLAR

Toptaş Hocadan Tefsir Dersleri

Din adamı Mahmut Toptaş, Bağcılar'da katıldığı bir programda "Özellikle gençler arasında deizm artıyor" yönündeki iddialara açıklık getirdi. Bu söylentilerin uydurma olduğunu belirten Toptaş, "Deistlerin sayısı artıyor sözlerine itibar etmeyin. Moda olsun diye söylüyorlar. Bunu inkarcıların sayısını çoğaltmak için söylüyorlar" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahmut Toptaş ile Tefsir Dersleri" her Salı akşamı yapılmaya devam ediyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Vaiz Toptaş, daha iyi bir şekilde anlaşılması için Kuran-ı Kerim'in ayetlerini tefsir ediyor. Gündemdeki dini konulara da değinen Toptaş, dün akşamki dersinde deizmi ele aldı.

Kelime-i Tevhid'den yola çıkarak detaylı bir açıklama yapan Toptaş, "İlah kelimesi Kuran-ı Kerim'de yaratan, yaşatan ve yöneten yerinde kullanılıyor. La İlahe İllallah derken, 'Ben şahitlik yaparım ki Allah'tan başka yaratan yoktur' diyoruz. Bu bölüme kimsenin itirazı yok. Çünkü insanı kendisi yaratmadı, fabrikada da üretilmedi. Onun için bir yaradan var diyorlar. Bir iki deist çıkmış 'Yaratan var biz Kuran'a, Muhammed'e inanmayız' diyorlar. Onu da moda olsun diye söylüyorlar ama Cuma namazına da gidiyorlar. Deistlerin sayısı artıyor sözlerine itibar etmeyin. Birileri uyduruyor. Bunu inkarcıların sayısını çoğaltmak için söylüyorlar. Çok azınlıkta bunlar. Ebu Cehil bunların piriydi" dedi.

Yoğun ilgi gören programda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.

Oluşturulma Tarihi : 28. 10. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Kan Bağışı Organizasyonu Ekim 2021 Engelliler Bursa'da Tarihi Yolculuğa Çıktı Demircan Sitesi Sakinlerine Müjdeli Haber Bağcılarlı Sporcu Dünya Şampiyonu Oldu DEHB'ye Karşı Anneler Uyarıldı Bağcılar Belediyesi İçinde Sıradışı Bir Kütüphane Meme Kanserine Karşı Pembe Maske Taktılar Geç Kalma, Sağlıklı Kal Lokman Çağırıcı: Bağcılar İçin Çalışan Güçlü Bir Aileyiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet