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Magnum çubuğu saklamak gerekiyor mu?

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Magnum çubuğu saklamak gerekiyor mu?

Magnum çekilişi bu yıl da yüz binlerce kişinin yakın takibinde olmakta. Magnum çekiliş sonuçları dahilinde 2 şanslı isim Porsche marka araçların sahibi olacak. Magnum çubuğu saklamak gerekiyor mu? Magnum çubuğu olmadan ödül kazanılır mı?

Bu yıl La Casa De Papel ile iş birliği yapan Magnum'un Porsche kampanyası hakkında Magnum çubuğusaklamak gerekiyor mu, konusu detayları merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Magnum Porsche çekilişi hakkında detayları sizler için derledik.

MAGNUM ÇUBUĞUSAKLAMAK GEREKİYOR MU?

Kampanyaya gönderdiğim şifreli çubuğu saklamam gerekiyor mu? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.

Kazanan talihliler nereye ve ne zaman başvurmalı?

Asil talihliler, başvuru için en geç 31.10.2021; yedek talihliler ise, en geç 15.11.2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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