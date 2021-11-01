MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR - Haberler
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MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da metruk ya da kentsel dönüşüme girdiği için boşaltılan binaları madde bağımlıları mesken tutuyor.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da metruk ya da kentsel dönüşüme girdiği için boşaltılan binaları madde bağımlıları mesken tutuyor. Hurdacıların da hedefi haline gelen bu binalar vatandaşları tedirigin ediyor.

İstanbul genelinde metruk ya da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binalar madde bağımlıların ya da hurdacıların hedefi oluyor. Kullanılmayan binalara giren madde bağımlıları, burada uçucu veya uyuşturucu madde kullanırken ateş yakıp konaklıyor. Hurdacılar ise hiç bir izin almadan binalara girerek satabilecekleri ne varsa söküp çalıyor. Durumun kendilerini tedirgin ettiğimi dile getiren çevre sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor.

BURADA YUVALANIYORLAR

Esenyurt'ta bulunan bir metruk binayı uyuşturucu kullananlar meskeni tuttu. Zaman zaman içeride madde bağımlılarını gördüklerini söyleyen vatandaşlar ise durumdan tedirgin. 30 senedir aynı mahallede oturduğunu söyleyen Ali Akdemir, Uyuşturucu kullananlar, tiner kullanan çocuklar gelip burada yuvalanıyorlar. Ondan sonra mahalleden geçen kadınlar, kızlar, çocuklar rahatsız oluyorlar. Tedirgin oluyorlar. Bu bina yıkılacak ama yıkılana kadar uyuşturucu, hap kullanan buralarda kümelenecekler dedi.

ÇATIYA KADAR ÇIKTILAR

Avcılar'da bulunan ve kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı bina da hurdacıların hedefi oldu. Önlem alınmasına rağmen bina çevresindeki demirleri aşan hurdacılar içeride satabilecekleri ne varsa söküp çaldı. Yaşananları bir mahalle sakini cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde 6-7 hurdacının çekçek diye tabir ettikleri el alabasıyla bina önüne geldikleri, çatıya kadar çıkıp malzeme çaldıkları görülüyor. Görüntüleri kaydeden mahalle sakini Sabah 8'de başladılar, 5 saattir yağmalıyorlar. Çatıya kadar çıktılar. Bunlardan biri aşağı düşse kim sorumlu. Rezalet bir durum var. Ben bakamıyorum yukarılara diye konuştu.

BALTASINI ALAN GELİYOR

Yetkililerden çözüm beklediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Selvinaz Akçiçek ise, Dün akşamdan beri bu manzara tedirgin oluyoruz. Bunlara son verilmesi lazım. Çekinmiyorlar. Polisi arayacağız diyoruz korkmuyorlar dedi. Bir başka vatandaş da, Tedirgin oluyoruz. Çocuklarımız geziyor. Bayanlar geziyor. Madde bağımlıları da giriyor, hırsız da giriyor şeklinden konuştu.

MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

MADDE BAĞIMLILARININ MESKEN TUTTUĞU METRUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYOR

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