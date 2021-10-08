Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
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Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı

Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerde bulunuldu.

Motosikletli yunus timlerinin de katıldığı denetimde, okulların giriş ve çıkışlarında şüpheli görülen kişilerin kimlikleri kontrol edilerek, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Okul çevrelerinde bulunan internet kafe ve oyun salonları da kontrol edildi.

Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
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