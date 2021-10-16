Son dakika haber... Lübnan'da protestoculara ateş açtığından şüphelenilen askere soruşturma - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Lübnan'da protestoculara ateş açtığından şüphelenilen askere soruşturma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Lübnan'da protestoculara ateş açtığından şüphelenilen askere soruşturma

Son dakika haberler: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin 14 Ekim'de gerçekleştirdiği protestolar sırasında göstericilere ateş açtığından şüphelenilen bir asker hakkında soruşturma başlatıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin 14 Ekim'de gerçekleştirdiği protestolar sırasında göstericilere ateş açtığından şüphelenilen bir asker hakkında soruşturma başlatıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için 14 Ekim Perşembe günü protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Ordusu yaptığı açıklamada, protestoculara ateş açtığından şüphelenilen bir asker hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hizbullah ve müttefiklerinin Yargıç Bitar'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmaya devam etmesinin ülkeyi böleceği yönündeki açıklamalarının ardından patlak veren şiddet olayları nedeniyle şiddet olaylarını engellemek için soruşturmanın rafa kaldırılmasından korkuluyor. Söz konusu endişeler devam ederken, Lübnan Adalet Bakanı Henry Khoury, patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'a destek niteliğinde açıklamalarda bulundu. Bitar'ın yanında olduğunu ve yargıcın davada istediği kişiyi çağırma hakkına sahip olduğunu belirten Khoury, kendisinden soruşturmayı yürütmek üzere yeni bir yargıç atamasının istenmediğini de sözlerine ekledi.

OLAYLARLA BAĞLANTISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 19 KİŞİ GÖZALTINDA

Lübnan Ordusu tarafından yapılan ilk açıklamada, Beyrut'ta meydana gelen silahlı çatışmalara karıştığından şüphelenilen 9 kişinin gözaltına alındığını bildirilmişti. Daha sonra Lübnan medyasında yer alan haberler de, askeri yargı, ordu ve tüm emniyet birimlerinin silahlı çatışmalarla ilgili ön araştırma ve soruşturmalar yapmakla görevlendirildiği ifade edilmişti. Güvenlik güçlerine ellerine geçen bilgileri toplama, paylaşma ve bölgedeki kameraları tarayarak silahlı kişilerin kimliğini tespit etme talimatı verilmişti. İlk soruşturma kapsamında çatışmalara karıştığı tespit edilen 19 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda 36 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda 36 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

 Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin
Spor Cristiano Mesut Özil Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Stefan Kuntz Rüya Tabirleri Gazeteler Yemek Tarifleri Tahir Büyükakın Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Lübnan'da protestoculara ateş açtığından şüphelenilen askere soruşturma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 00:15:25. #1.13#