Liseli Ecem'in ölümüne 5 yıl 4 ay hapis

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ANTALYA'da lise öğrencisi Ecem Baş'a (18), yüksek dozda eroin verip, fenalaşması üzerine damarına kaynamış limon suyu enjekte ederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Fatih Kalalduruk Yarlıgaş (25), 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Mart 2018'de Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1341 Sokak'ta meydana geldi. Annesi ve babası boşandığı için 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, ailesinin desteğiyle yalnız yaşayan lise öğrencisi Ecem Baş, okul arkadaşıyla bir eğlence mekanına gitti. Burada bir süre eğlenen Baş, arkadaşları Fatih Kalalduruk Yarlıgaş ve O.K. ile birlikte kendi evine geldi.

Baş'ın yakınlarının avukatları, daha önce 'kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verilen O.K.'nin de ölümden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek yasal işlemde bulunacaklarını söyledi.