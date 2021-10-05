Lise öğrencileri görme engelliler için para tanıma cihazı yaptı

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Palandöken ilçesindeki Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmet Ali Bitlisli ve Yunus Emre Zorlu, görme engelliler için 'Renkli Göz' ismini verdikleri para tanıma cihazı yaptı. Banknot ve madeni parayı algılayarak seslendiren cihazı deneyen Erzurum Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Başkanı Ömer Onay, "Devlet büyüklerimizden bu çalışmaya el atıp seri bir halde üretimini sağlayıp görme engelli vatandaşların hizmetine sunmalarını bekliyorum" dedi.

Palandöken ilçesindeki Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Ahmet Ali Bitlisli ve Yunus Emre Zorlu, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla para tanıma cihazı yapmaya karar verdi. Görme engellilerin özellikle alışverişlerde banknot değerlerini algılama konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını tespit eden Bitlisli ve Zorlu, 'Renkli Göz' ismini verdikleri cihazın çizim ve tasarımlarını yaptı. İlk olarak sadece banknot algılayan cihazın prototipini yapan öğrenciler, ikinci cihazı hem banknot hem de bozuk paraları algılayacak şekilde tasarladı. Prototipini yaptıkları cihazın patentini de almak isteyen öğrenciler, yeni tasarlayacakları cihazda sahte parayı tanıma özelliğini de eklemeyi planlıyor.

Görme engellilerin özellikle alışveriş yaparken zaman zaman mağduriyet yaşadıklarını kaydeden Nevzat Karabağ Anadolu Lise Müdürü Vasip Elbil, "Bunu önlemek için öğrencilerimiz bir çalışma içine girdiler. Tasarladıkları cihazın uygulanabilir olduğunu dernek başkanımızın testinde gördük. Dernek başkanımızın denemesinde eksiklerimizi de gördük. Çocuklarımız bundan sonraki süreçte projeyi daha ileriye götürmek için çalışacak" ifadelerini kullandı.