Lise öğrencileri görme engelliler için para tanıma cihazı yaptı - Haberler
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Lise öğrencileri görme engelliler için para tanıma cihazı yaptı

Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel
Lise öğrencileri görme engelliler için para tanıma cihazı yaptı

ERZURUM'un Palandöken ilçesindeki Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmet Ali Bitlisli ve Yunus Emre Zorlu, görme engelliler için 'Renkli Göz' ismini verdikleri para tanıma cihazı yaptı.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Palandöken ilçesindeki Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmet Ali Bitlisli ve Yunus Emre Zorlu, görme engelliler için 'Renkli Göz' ismini verdikleri para tanıma cihazı yaptı. Banknot ve madeni parayı algılayarak seslendiren cihazı deneyen Erzurum Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Başkanı Ömer Onay, "Devlet büyüklerimizden bu çalışmaya el atıp seri bir halde üretimini sağlayıp görme engelli vatandaşların hizmetine sunmalarını bekliyorum" dedi.

Palandöken ilçesindeki Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Ahmet Ali Bitlisli ve Yunus Emre Zorlu, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla para tanıma cihazı yapmaya karar verdi. Görme engellilerin özellikle alışverişlerde banknot değerlerini algılama konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını tespit eden Bitlisli ve Zorlu, 'Renkli Göz' ismini verdikleri cihazın çizim ve tasarımlarını yaptı. İlk olarak sadece banknot algılayan cihazın prototipini yapan öğrenciler, ikinci cihazı hem banknot hem de bozuk paraları algılayacak şekilde tasarladı. Prototipini yaptıkları cihazın patentini de almak isteyen öğrenciler, yeni tasarlayacakları cihazda sahte parayı tanıma özelliğini de eklemeyi planlıyor.

'RENKLİ GÖZ' İSMİNİ VERDİLER

Engelli bireylerin dolandırılmasını engellemeyi hedeflediklerini söyleyen Ahmet Ali Bitlisli, 9 ay süren çalışma sonunda 'Renkli Göz' ismini verdikleri cihazı geliştirdiklerini belirtti. Cihazı geliştirmeden önce araştırma yaptıklarını ifade eden Yunus Emre Zorlu, "Görme engelli bireyler için yapacağımız cihazın önce tasarım ve çizimlerini gerçekleştirdik. Ne tarz kodlar kullanacağımızı belirledikten sonra çalışmaya başladık. Raporlama ve cihazı geliştirme süreci yaklaşık 9 ay sürdü. Ürettiğimiz ilk prototip sadece banknot değerlerini algılıyordu. İkinci prototip hem banknot hem de madeni para değerlerini algılamakta. Yapacağımız üçüncü prototipte ise sahte para olayını çözmek istiyoruz. Bu konuda araştırma ve geliştirme içindeyiz" diye konuştu.

DERNEK BAŞKANI TEST ETTİ

Liseli Bitlisli ve Zorlu'nun 9 ay üzerinde çalıştıkları cihazı test eden Erzurum Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Başkanı Ömer Onay, görme engelliler için anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi. Onay, "Biz kimseyi zan altında koymak istemeyiz. Herkesi aynı kategoriye koymak olmaz, beş parmağın beşi bir değil. Biz de kimseyi zan altında bırakmadan kendi paramızı kendimiz tanımak isteriz. Bu cihaz eğer hayatımıza girerse alışverişlerde demir ya da kağıt para aldığımızda kaç para verip kaç para geri aldığımızı bilmek bizim için güzel olur. Bizim için güzel bir çalışma olmuş. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı da çok başarılı buluyorum. Devlet büyüklerimizden bu çalışmaya el atıp seri bir halde üretimini sağlayıp görme engelli vatandaşların hizmetine sunmalarını bekliyorum" dedi.

Görme engellilerin özellikle alışveriş yaparken zaman zaman mağduriyet yaşadıklarını kaydeden Nevzat Karabağ Anadolu Lise Müdürü Vasip Elbil, "Bunu önlemek için öğrencilerimiz bir çalışma içine girdiler. Tasarladıkları cihazın uygulanabilir olduğunu dernek başkanımızın testinde gördük. Dernek başkanımızın denemesinde eksiklerimizi de gördük. Çocuklarımız bundan sonraki süreçte projeyi daha ileriye götürmek için çalışacak" ifadelerini kullandı.


Lise öğrencileri görme engelliler için para tanıma cihazı yaptı

Lise öğrencileri görme engelliler için para tanıma cihazı yaptı

Lise öğrencileri görme engelliler için para tanıma cihazı yaptı

Lise öğrencileri görme engelliler için para tanıma cihazı yaptı

Lise öğrencileri görme engelliler için para tanıma cihazı yaptı

Lise öğrencileri görme engelliler için para tanıma cihazı yaptı

Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Son Dakika Haberleri
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