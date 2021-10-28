Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu

Şarköy'e bağlı Hoşköy Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 55 balıkçının kullandığı liman girişi yaklaşık 3 yıl önce çakıl taşları ile doldu. Daha önce kullanılan ancak çevreyi kirlettiği gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan çakıl ocağındaki çakıllar, dere sularıyla birlikte geldiği limanın girişini doldurdu. Taşlar nedeniyle birçok tekne altlarını sürtmesi nedeniyle hasar görürken, büyük tekneler ise farklı limanlara yöneldi.

Demirören Haber Ajansı / Nuri Çağlar - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet