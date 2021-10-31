Libya'da mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunları, konferansta ele alındı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türkiye'den de uzmanların katılımıyla 1.Uluslararası Mülteciler ve Yerinden Edilenler Konferansı düzenlendi.

Bingazi Yerinden Edilenler Derneği tarafından düzenlenen konferansa Türkiye'den Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Ahmet Uysal'ın yanı sıra Arap ülkelerinden uzmanlar katıldı.

Konferansta, mülteciler ile yerinden edilenlerin maruz kaldığı ihlaller ve Libya halkının sıkıntıları ele alındı.

Derneğin Başkanı Saad el-Ubeydi, AA muhabirine, yerlerinden edilenlerin sesini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Ubeydi, Doğu bölgesinde Misrata, Trablus, Ez-Zaviye, Giryan, Msallata ve El-Hums kentlerine dağılmış 250 bin yerinden edilmiş kişi varken bu sayının ölümler ve göçler nedeniyle azaldığını ve 100 bine kadar düştüğünü aktardı.

ORSAM Başkanı Uysal ise Türkiye ile Libya'nın kardeş olduğunu, vurguladı.

Bingazi kentinden göç etmek zorunda bırakılanlardan Muna Suveyd ise 2014'te Halife Hafter milislerinin başlattığı Kerame operasyonu sırasında evlerinde saldırıya uğradıklarını anlattı.

Saldırıya uğradıkları gün, babası ve 3 kardeşinin öldürüldüğünü söyleyen Suveyd, silah zoruyla evden çıkarıldıklarını ve Es-Selmani bölgesinde bir akrabalarının yanına sığındıklarını, ancak orada da saldırıya uğradıklarını ve 9 ailenin daha sonra Batı bölgesine göç ettiğini kaydetti.

Suveyd, kendilerine yönelik saldırının sebebinin ise ifade özgürlüğü hakkını kullanmak ve Kerame operasyonuna karşı çıkmak olduğunu dile getirdi.