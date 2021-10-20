Libya 10 yıl aradan sonra ilk turist kafilesini ağırlıyor - Haberler
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Libya 10 yıl aradan sonra ilk turist kafilesini ağırlıyor

AA / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Arap Baharı olaylarının başladığı 2011'den bu yana Libya'ya ilk turist kafilesi geldi.

Arap Baharı olaylarının başladığı 2011'den bu yana Libya'ya ilk Turist kafilesi geldi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, çoğu İtalyan ve Fransız turistlerden oluşan 100 kişilik kafile, Libya- Tunus Vazin Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkenin güneybatısındaki Gadamis kentine ulaştı.

Gadamis'in ardından Güney Sahra, Akakus Dağları, Gaberoun Gölü gibi çöldeki turistik bölgeleri arazi araçlarıyla safari yaparak gezecek olan turistlerin, Gat ve Sabrata kentlerini ziyaret ettikten sonra başkent Trablus'a gelmeleri bekleniyor.

"Tekrar çölün koynuna döndük" adlı gezi programının ay sonunda Trablus'ta sonlanacağı, ardından kafilenin kuzeydeki Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan tekrar Tunus'a geçeceği bildirildi.

Tunus ve Mısır'ın ardından 17 Şubat 2011'de Libya'da patlak veren Arap Baharı olayları ve sonrasında yaşanan iç savaş nedeniyle Libya'ya 10 yıldan uzun süredir turist gelmiyordu.

Libya 10 yıl aradan sonra ilk turist kafilesini ağırlıyor

Libya 10 yıl aradan sonra ilk turist kafilesini ağırlıyor

Libya 10 yıl aradan sonra ilk turist kafilesini ağırlıyor

Libya 10 yıl aradan sonra ilk turist kafilesini ağırlıyor
AA / Aydoğan Kalabalık - Son Dakika Haberleri
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