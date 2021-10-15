LEZZET FESTİVALİ'DE KESİLEN 2 TONLUK DANA, PİRİŞİRİLMEYE ÇALIŞILIRKEN KUYUYA DÜŞTÜ - Haberler
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LEZZET FESTİVALİ'DE KESİLEN 2 TONLUK DANA, PİRİŞİRİLMEYE ÇALIŞILIRKEN KUYUYA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aşçıların uzun uğraşı sonrası kuyudan çıkarılan dana, pişirildikten sonra davetlilere ikram edildi.

AFYON (DHA) - Aşçıların uzun uğraşı sonrası kuyudan çıkarılan dana, pişirildikten sonra davetlilere ikram edildi. Festivalde 2018 yılında da dana pişirilirken, yağlarının alev alması sonucu eti kül olmuştu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nde kurulan mini mutfakta kente özgü yemek, börek, hamur işi ve tatlılar hazırlandı. Etkinlikte 3 tonluk kazanda hazırlanan aşure, etkinliğe katılanlara dağıtıldı. Festivalin açılışına özel 2 tonluk dana kesildi. Daha sonra pişirilmesi için hazırlanan dikey çukur, meşe kömürüyle ateşlendi. Pişirmeye hazırlanan dana, caraskal yardımıyla yarısı dışarıda kalacak şekilde iki ayağından bağlanarak kuyuya yerleştirildi. Pişirilen dana, bağlandığı yerdeki etlerin kopmasıyla kuyuya düştü. Festivalde görevli aşçılar, danayı çukurdan çıkarmak için uzun uğraş verdi. Caraskal yardımıyla yeniden kaldırılan dana, kaburgalarından asılarak, pişirilmeye devam edildi. Pişirilen dana, cağ kebabı şeklinde kesilerek etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Malkoç, "Bu danayı, iç organları ve kellesi alınmış şekilde meşe kömüründe pişirmek istedik. 2 tonluk danamız büyük olduğundan dolayı, pişince etlerinden gevşedi. Biraz yere düştü. Sonrasında toparladık. Danamızı servise hazır hale getirdik" dedi.

Kentte iki kez düzenlenen festival ilk olarak 2018 yılında yapılmış, açılışında dana çevirme hazırlanırken, sızan yağların alev alması sonucu et yanmıştı.

LEZZET FESTİVALİ'DE KESİLEN 2 TONLUK DANA, PİRİŞİRİLMEYE ÇALIŞILIRKEN KUYUYA DÜŞTÜ

LEZZET FESTİVALİ'DE KESİLEN 2 TONLUK DANA, PİRİŞİRİLMEYE ÇALIŞILIRKEN KUYUYA DÜŞTÜ

LEZZET FESTİVALİ'DE KESİLEN 2 TONLUK DANA, PİRİŞİRİLMEYE ÇALIŞILIRKEN KUYUYA DÜŞTÜ

LEZZET FESTİVALİ'DE KESİLEN 2 TONLUK DANA, PİRİŞİRİLMEYE ÇALIŞILIRKEN KUYUYA DÜŞTÜ
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Haber: LEZZET FESTİVALİ'DE KESİLEN 2 TONLUK DANA, PİRİŞİRİLMEYE ÇALIŞILIRKEN KUYUYA DÜŞTÜ - Haberler
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