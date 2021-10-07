Leyla Gencer kimdir? Leyla Gencer ne zaman öldü, doğum günü hangi gün? - Haberler
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Leyla Gencer kimdir? Leyla Gencer ne zaman öldü, doğum günü hangi gün?

Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Güncel
Leyla Gencer kimdir? Leyla Gencer ne zaman öldü, doğum günü hangi gün?

Ayşe Leyla Gencer, Türk opera sanatçısı. 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak görülür. Peki, Leyla Gencer ne zaman öldü, doğum günü hangi gün? Leyla Gencer kimdir?

Leyla Gencer, 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya geldi. Annesi, aristokrat bir ailenin kızı olan Alexandra Angela Minakovska, Polonyalı bir Katolikti. Leyla Gencer kimdir? Leyla Gencer ne zaman öldü, doğum günü hangi gün?

LEYLA GENCER KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Ekim 1928

Nereli: Polonez

Ayşe Leyla Gencer (d. 10 Ekim 1928; Polonezköy, ö. 10 Mayıs 2008[1]; Milano), Türk opera sanatçısı. 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak görülür.

Batı ülkelerinde "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yapan; Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago'da sanatını dinleten; Lucia'nın, Norma'nın, Lady Macbeth'in, Queen Elizabeth'in, Filoria Tosca'nın, Lucrezia'nın, Madam Butterfly'ın, Alceste'nin, Aida'nın, Violetta'nın, Leonora'nın "Leyla la Turca"sı soprano Leyla Gencer, hem seçkin opera sahnelerinde hem resitallerinde hayranlık uyandırmış sanatçılardandır. Opera repertuvarı 23 bestecinin 72 yapıtını kapsamıştır. Gencer, T.C. Devlet Sanatçısıdır.

Leyla Gencer 1928'de Polonezköy'de doğdu. Babası Safranbolulu köklü Müslüman bir ailenin oğlu olan Hasanzade İbrahim Bey, annesi Polonyalı Katolik bir ailenin kızı olan Alexandra Angela Minakovska'dır. Ailesi sonradan Çeyrekgil soyadını aldı. Annesi, İbrahim Bey'le evlendikten sonra Müslüman olup Atiye adını aldı. Gencer ileriki yıllarda bir röportajında "Müslüman ve oryantal bir altyapıdan geliyorum" demiştir.

Babası İbrahim Bey, ağabeyi Hüseyin Çeyrekgil ile çiftçilik, balıkçılık, taşımacılık ve Çubuklu suyunun işletmesini yapıyordu; ayrıca Lale Sineması'nın işletmesini üstlenmişti ve Karaköy'de hanları bulunuyordu. Leyla, babasını genç yaşta kaybetti. 1946'da varlıklı bir bankacı olan İbrahim Gencer ile evlendi ve Gencer soyadını aldı.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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