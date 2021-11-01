LEGOO Twitch gelirlerini açıklayıp BBL Esports'a veda etti!

Son zamanlarda Türkiye'nin gündemine gelen ve yavaş yavaş dünyada da duyulmaya başlanan Twitch Bit olayı bünyesinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı olaylarda anılan Bbl Esports oyuncusu Semih "LEGOO" Selvi, oldukça ses getirecek bir adım attı.

31 Ekim Pazar gününün akşam saatlerinde attığı Tweet ile Selvi, Twitch üzerinden elde ettiği gelirleri gösteren birtakım görseller paylaştı. Açıklamasına "Böyle bir sürecin içinde bulunmuş olmaktaki utancımı, üzüntümü, pişmanlığımı anlatsam da bir çoğunuz için bu açıklamanın yeterli olmayacağını biliyorum." sözleri ile başlayan oyuncu, yayın açıp konuşmak istediğini fakat buna yüzünün olmadığını söyledi.

Kendisine yöneltilen sahte Twitch Prime aboneliği konusu hakkında konuşan Selvi, 2021 yılının 6 ayına dair gelirlerini paylaşırken, Prime aboneliklerindeki gelir farkının Twitch Premium Partneri olması ve platformun Türk lirasına geçiş yapmasının ardından gelen teşvik programı yüzünden olduğunu açıkladı.

LEGOO: "Para kazanmak bu kadar kolay mı? deyip aptal gibi atladım ve tamam dedim."

Bit konusunda da konuşan LEGOO, BBL bünyesinde olmadığı zamanlarda eski bir arkadaşı aracılığı ile bu işe karıştığını söylerken şöyle devam etti: "Ben de o zamanlar ne yayından ne espordan herhangi bir gelir elde etmiyordum. Bir de o sıra kıraathane-kamyonet günde 12-13saat koşuşturuyordum. Para kazanmak bu kadar kolay mı? deyip aptal gibi atladım ve tamam dedim. "

"Daha sonrasında bitlerin anonim geldiğini farketmem ile birlikte şüphelendim ve çıkmak istedim. Fakat o sıra çok yükselişte olduğum için ve yapan kişinin elinde koz olduğundan dolayı, kişiye devam etmek istemediğimi defalarca belirtmeme rağmen, yapmak zorunda bırakılıp yalvar yakar salmasını istedim ve saldı. Bana partner yayıncı bulmamı ve kendisine getirmemi istediğini ve bu şekilde bana pay verereceğini söyledi ama ben kesinlikle böyle bir şeyin içine girmeyeceğimi ve çevremde soranlar olduğunda da bu işe girmemesi aklını verdim."

"Yaklaşık olarak 4000 dolar bit gönderildi. Bunun yarısından hesaplanırsa 2000 dolar ile kendime ne ev aldım ne de araba aldım. Ne de hayatımda bir şeyi değiştirdi. Ama gerçekten çalıntı vs olayları varsa başkalarının hayatında bir şeyleri değiştirmiş olma ihtimali beni suçlu yapıyor. 1 kuruş dahi olsa haram para haram paradır."

"Arkadaş tavsiyesiyle girip başını yakan yüzlerce kişi var."

Twitch Bit olayında kendi başından geçenleri aktaran LEGOO, çalıntı kart konusu hakkında bilgisi bulunmayan ve bu işe arkadaş tavsiyesi ile giren yüzlerce kişinin olduğunu söylerken başka bir bomba patlattı.

Gerçekten üzgün olduğunu belirten oyuncu "Ben bir "BBL AŞIĞIYIM VE HEP ÖYLE KALACAĞIM" sözleri ile BBL Esports takımına veda etti.

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