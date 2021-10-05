Last seen recently ne demek Telegram? Telegram nedir?

Last seen recently ne demek Telegram? sorusunun yanıtı, Telegram uygulamasını yeni kullanan vatandaşlar tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Telegram gruplarının 200.000'e kadar üyesi olabileceğinden, düzeni korumaya ve büyük topluluklarda iletişimi verimli tutmaya yardımcı olan yanıtları, bahsetmeleri ve etiketleri destekliyoruz. Bu toplulukların, barış içinde gelişmesine yardımcı olmak için gelişmiş araçlarla yöneticiler atayabilirsiniz. Genel gruplara herkes katılabilir; tartışmalar ve geri bildirim toplamak için güçlü platformlardır.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram'ın kurucuları şu ifadelerle açıklıyor; Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

"Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Aşırı hızlı, basit ve ücretsizdir. Telegram'ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlar, çok sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir. Telegram, aylık 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahiptir ve dünyanın en çok indirilen 10 uygulamasından biridir.

Telegram ile mesajlar, fotoğraflar, videolar ve herhangi bir türde dosyalar (doc, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız izleyiciye yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefon rehberinizdekilere yazabilir ve kişileri kullanıcı adlarıyla bulabilirsiniz. Sonuç olarak Telegram, SMS ve e-postanın birleştirilmiş hali gibidir ve tüm kişisel veya iş ile ilgili mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli ve görüntülü aramaların yanı sıra binlerce katılımcı için gruplarda sesli sohbetleri de destekliyoruz."

LAST SEEN RECENTLY NE DEMEK TELEGRAM?

Last Seen Recently, Türkçe'de "Son görülme yakın zamanda" anlamına gelmekte.

TELEGRAM SON GÖRÜLME DETAYLARI

'Son görülme' zamanımı gizleyebilir miyim?

Gizlilik ve Güvenlik ayarlarından bu bilgiyi kimin göreceğini seçebilirsiniz.

Kendi zamanınızı paylaşmadığınız kişilerin Son Görülme zaman bilgilerini göremeyeceğinizi unutmayın. Ancak, yaklaşık son görülen değeri görürsünüz. Bu, sapık takipçileri uzak tutar. Ama bir kişinin Telegram üzerinden ulaşılabilir olup olmadığını anlamayı mümkün kılar. Dört olası yaklaşık değer vardır: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Son görülme yakınlarda — 1 saniye ile 2-3 gün arasındaki her anı kapsar

Son görülme bir hafta içinde — 2-3 gün ve 7 gün arasında

Son görülme bir ay içinde — 6-7 gün ve bir ay arasında

Son görülme uzun zaman önce — bir aydan fazla (Bu her zaman engellenen kullanıcılara gösterilir)

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