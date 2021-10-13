La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 24 günde 1458 binayı yakıp yıktı - Haberler
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La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 24 günde 1458 binayı yakıp yıktı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 24 günde 1458 binayı yakıp yıktı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 24 günde 1458 binayı yakıp geçti.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 24 günde 1458 binayı yakıp geçti.

Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin ( Copernicus ) 12 Ekim saat 06.50 itibarıyla güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgedeki 1458 binayı yakıp yıktığı ve toplamda 1541 binayı etkilediği belirtildi.

Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki yoldan dökülen lavların şimdiye kadar 656 hektar alanı kapladığı, 49 kilometre yolun da lavların altında kaldığı bildirildi.

La Palma'da dün eklenen 800 kişiyle toplamda 6 bin 200'den fazla kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda yaşamını sürdürüyor.

İspanya Başbakanı Sanchez 4. kez bölgeye gitti

Diğer yandan Başbakan Pedro Sanchez, yanardağın aktif olmasından bu yana La Palma Adası'na 4. ziyaretini gerçekleştirdi.

Bölgedeki yerel yönetimlerin temsilcileri ve lavlardan etkilenenlerle bir araya gelen Sanchez, "24 gündür geceli gündüzlü çalışmalar yürütülüyor. Zor olduğunu biliyorum ama sabır gösterilmesini ve birlik olunmasını istiyorum." dedi.

İspanyol hükümetinin bu zamana kadar konut, tarım, sulama ve istihdam için La Palma'ya 214 milyon avroluk acil yardım yapılması kararı aldığını hatırlatan Sanchez, yardımların devam edeceğini söyledi.

Diğer yandan lavlar arasında kalan ve riskli olduğu için ulaşılamayan bazı hayvanlara drone aracılığıyla havadan yiyecek ve içecek atıldığı bilgisi paylaşıldı.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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