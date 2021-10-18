KYK yurtlarında Mevlid kandili dualarla idrak edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KYK yurtlarında Mevlid kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
KYK yurtlarında Mevlid kandili dualarla idrak edildi

Kilis'te Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı KYK yurtlarında mevlid kandili programı düzenlendi.

KİLİS (İHA) - Kilis'te Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı KYK yurtlarında mevlid kandili programı düzenlendi.

Mevlid kandili münasebetiyle Kilis'teki KYK kız yurtları Nakşidil kız yurdu, Mercidabık Kız Yurdu, M.Bedevi Kız Yurdu ve Kilis kız yurdunda düzenlenen programlarda, Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi, İlahiler okundu ve İslam dünyası için dualar edildi. Programlara konuşmacı olarak Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ayşe Özdemir katıldı. Ayşe Özdemir, Hazreti Peygamberin insanlığa getirdiği rahmet yüklü mesajlarından konular anlatıldığı programlarda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle belirlediği "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" teması çerçevesinde, 2021 Yılı Mevlid-i Nebi Sinevizyon gösterimi yapıldı. Hazreti Peygamberin hayatından vefa örnekleri aktarıldığı programda, r öğrencilere Diyanet Yayınlarından çıkan çeşitli kitap hediyeleri ve sunulan ikramlıklarla sona erdi. - KİLİS

KYK yurtlarında Mevlid kandili dualarla idrak edildi

KYK yurtlarında Mevlid kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Koray Aydın Angela Merkel İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Bensu Soral Okan Bayülgen Zeynep Bastık
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KYK yurtlarında Mevlid kandili dualarla idrak edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:29:46. #1.17#