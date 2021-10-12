Kuvvetli sağanak etkili oluyor
AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
Beykoz'da etkili olan sağanak Üsküdar'da etkili olan sağanak Mecidiyeköy'de etkili olan sağanak Esenyurt'ta etkili olan sağanak Sağanakta trafikte ilerleyen araçlar Yollarda oluşan su birikintileri Kanallardan suyun taşması Taksim ve İstiklal caddesinde etkili olan sağanak Vatandaşların...
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Beykoz'da etkili olan sağanak
Üsküdar'da etkili olan sağanak
Mecidiyeköy'de etkili olan sağanak
Esenyurt'ta etkili olan sağanak
Sağanakta trafikte ilerleyen araçlar
Yollarda oluşan su birikintileri
Kanallardan suyun taşması
Taksim ve İstiklal caddesinde etkili olan sağanak
Vatandaşların sokak müzisyenlerini dinlemesi
Yağmurda ıslanan köpeğe bir vatandaşın şemsiye tutması
Közde mısır ve kestane satan seyyar satıcı
Şemsiye satan satıcı İSTANBUL - Kent genelinde öğle başlayan yağış akşam saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor.
Avrupa Yakasında Şişli Beyoğlu Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.