Kuvvetli sağanak etkili oluyor - Haberler
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Kuvvetli sağanak etkili oluyor

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Beykoz'da etkili olan sağanak Üsküdar'da etkili olan sağanak Mecidiyeköy'de etkili olan sağanak Esenyurt'ta etkili olan sağanak Sağanakta trafikte ilerleyen araçlar Yollarda oluşan su birikintileri Kanallardan suyun taşması Taksim ve İstiklal caddesinde etkili olan sağanak Vatandaşların...

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Beykoz'da etkili olan sağanak

Üsküdar'da etkili olan sağanak

Mecidiyeköy'de etkili olan sağanak

Esenyurt'ta etkili olan sağanak

Sağanakta trafikte ilerleyen araçlar

Yollarda oluşan su birikintileri

Kanallardan suyun taşması

Taksim ve İstiklal caddesinde etkili olan sağanak

Vatandaşların sokak müzisyenlerini dinlemesi

Yağmurda ıslanan köpeğe bir vatandaşın şemsiye tutması

Közde mısır ve kestane satan seyyar satıcı

Şemsiye satan satıcı İSTANBUL - Kent genelinde öğle başlayan yağış akşam saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor.

Avrupa Yakasında Şişli Beyoğlu Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.

Kuvvetli sağanak etkili oluyor

Kuvvetli sağanak etkili oluyor

Kuvvetli sağanak etkili oluyor

Kuvvetli sağanak etkili oluyor
AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
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