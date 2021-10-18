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Kuveyt'te petrol rafinerisinde yangın

AA / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Haberler | Güncel
Kuveyt'te petrol rafinerisinde yangın

Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin güneydoğusundaki Mina el-Ahmedi petrol rafinerisinde yangın çıktığını duyurdu.

Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin güneydoğusundaki Mina el-Ahmedi petrol rafinerisinde yangın çıktığını duyurdu.

Ulusal Petrol Şirketi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mina el-Ahmedi rafinerisinin kükürt giderme ünitesinde yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı.

Kükürt giderme ünitesinin ve ona giden tüm hatların izole edildiğini belirten Şirket, rafinerideki operasyonların devam ettiğini ve ihracatın etkilenmediğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca Elektrik ve Su Bakanlığının tedariki ile yerel pazarlama operasyonlarının da etkilenmediği ifade edildi.

Kuveyt'teki El-Ahmedi Petrol Limanı, dünyadaki en büyük petrol ihracat limanlarından biri olarak kabul ediliyor.

AA / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuveyt'te petrol rafinerisinde yangın - Haberler
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