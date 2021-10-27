Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Şentürk'ten Çöl'e ziyaret

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret ederek vakıf taşınmazları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şentürk, Çöl'e tarihi eserleri koruyarak yeniden vatandaşların kullanımına sunduğu projeleri yakından takip ettiklerini, Sandıklı ilçesinin tarihinin çok eski zaman dilimlerine dayandığını, bu bağlamda kendisine tarihi dokuya sahip çıktığı için duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

Çöl, Şentürk'ün yaptığı ziyaret için kendisine teşekkür ederek, ilçede yapılması düşünülen projelerle ilgili bilgi alış verişinde bulunarak, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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