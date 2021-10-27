Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Şentürk'ten Çöl'e ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Şentürk'ten Çöl'e ziyaret

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Şentürk'ten Çöl'e ziyaret

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret ederek vakıf taşınmazları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret ederek vakıf taşınmazları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şentürk, Çöl'e tarihi eserleri koruyarak yeniden vatandaşların kullanımına sunduğu projeleri yakından takip ettiklerini, Sandıklı ilçesinin tarihinin çok eski zaman dilimlerine dayandığını, bu bağlamda kendisine tarihi dokuya sahip çıktığı için duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

Çöl, Şentürk'ün yaptığı ziyaret için kendisine teşekkür ederek, ilçede yapılması düşünülen projelerle ilgili bilgi alış verişinde bulunarak, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title