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Kütahya'da vaka sayıları düşüşe geçti

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Yerel

- Kütahya'da vaka sayıları düşüşe geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son korona virüs vaka haritasına göre Kütahya'da 435,24 olan haftalık vaka oranı 397,44'e geriledi.

KÜTAHYA (İHA) - - Kütahya'da vaka sayıları düşüşe geçti

KÜTAHYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son korona virüs vaka haritasına göre Kütahya'da 435,24 olan haftalık vaka oranı 397,44'e geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük oldu. Haftalık vakada zirve Zonguldak'ın olmakla beraber vaka oranı 551,76 olarak görüldü. Haftalardır yükselişi süren vaka oranlarında azda olsa azalma görüldüğü Kütahya'da 2-8 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 397,44 olarak açıklandı. Kütahya bu sonuç ile ege bölgesinde yüksek vaka oranına sahip il olmayı sürdürürken vatandaşlar ise maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek aşının önemine dikkat çektiler.

Kütahya'da vaka sayıları düşüşe geçti

Kütahya'da vaka sayıları düşüşe geçti

Kütahya'da vaka sayıları düşüşe geçti

Kütahya'da vaka sayıları düşüşe geçti
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Son Dakika Haberleri
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