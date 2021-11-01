Kütahya'da 'İş sağlığı ve güvenliği' eğitimi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından kurum içi "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimleri verilmeye devam ediyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü eğitim faaliyetleri kapsamında A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Mahmut Yener tarafından temizlik hizmetlerinde görevli personellere "Elle Taşıma İşleri ve İş Kazaları" konuları hakkında eğitim verildi. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapan personellere ise A sınıfı iş güvenliği uzmanı Sedat Ülgü tarafından "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Yüksekte Çalışma" konularında eğitimler verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı'na, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cem Algın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Sekreter Kutlu Önal, daire başkanları ve müdürler de katılım sağladı. Kurul toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğretim Görörevlisi Fatih Ulukaya, "KSBÜ olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında her seferinde daha da etkin ve faydalı faaliyetler üzerinde çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin iş kazalarının azalmasında ve meslek hastalıklarının önlenmesinde yararlı olması temenni ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

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