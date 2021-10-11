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Kütahya'da ekiplerin maske denetimi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Yerel

Kütahya'da ekiplerin maske denetimi sürüyor Covid-19 vaka oranlarındaki artışın sürdüğü Kütahya'da polis ekiplerinin maske denetimlerini sürdürüyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da ekiplerin maske denetimi sürüyor

KÜTAHYA - Covid-19 vaka oranlarındaki artışın sürdüğü Kütahya'da polis ekiplerinin maske denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, işlek caddelerde kurallara uymayanlara 'Lütfen maskemizi takalım' diyerek uyarıyor.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarında Kütahya her yüz binde bir vaka oranında 435,24 ile vakaların en yoğun olduğu illerin arasında yer alırken bu vaka oranı ile Ege'de en yüksek il olmayı sürdürüyor. Oluşturulan ekipler ise maske takmayan ve kurallara uymayanlara yönelik denetimlerine devam ediyor.

Artan vakaların kurallara uyulmaması, maske takılmaması ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesinden kaynaklandığını söyleyen vatandaşlar salgının sona ermesi için herkesi aşı olmaya davet ettiler.

Kütahya'da ekiplerin maske denetimi sürüyor

Kütahya'da ekiplerin maske denetimi sürüyor

Kütahya'da ekiplerin maske denetimi sürüyor

Kütahya'da ekiplerin maske denetimi sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kütahya'da ekiplerin maske denetimi sürüyor - Haberler
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