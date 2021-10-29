Kütahya'da "Afrodit" ile "Dionysos" heykelinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı - Haberler
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Kütahya'da "Afrodit" ile "Dionysos" heykelinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kütahya'da

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde "Afrodit" ile "Dionysos" heykelinin baş kısmının gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde "Afrodit" ile "Dionysos" heykelinin baş kısmının gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, "Kütahya'mızın dillere destan antik kenti Aizanoi'den adeta tarih fışkırıyor. Penkalas Çayı'nda muazzam bir sürprizle karşılaştık. Afrodit ile Dionysos heykellerinin baş kısmı artık gün yüzünde!" dedi.

(Mustafa Akçay/İHA)

Kütahya'da Afrodit ile Dionysos heykelinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı

Kütahya'da Afrodit ile Dionysos heykelinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı

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