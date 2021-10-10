KUŞ GÖZLEMCİLERİ ÇAMLICA TEPESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ

Dünya'da göçmen kuşların önemli göç noktalarından bir de İstanbul. Sonbaharda süzülerek uçan kuşların göç anlarının gözlenebildiği yerlerden biri ise Çamlıca Tepesi. Özellikle küçük orman kartalı, atmaca, doğan, kızıl akbaba gibi yırtıcı kuşların göçlerinin gözlemlendiği Çamlıca Tepesi'nde kuş gözlemciler bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşil İstanbul ve Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte dürbün ve fotoğraf makineleriyle tepeye gelen profesyonel ve amatör kuş gözlemecileri göçmen kuşları gözlemledi.

AMAÇ FARKINDALIĞI ARTTIRMAK

"İSTANBUL ÜZERİNDEN AFRİKA'YA GÖÇÜYORLAR"

"AVRUPA'DA BİR NUMARADIR"

"GÖZLEMCİLİĞE PANDEMİ DÖNEMİNDE BAŞLADIM"

7 yaşındaki kızı ile etkinliğe katılan amatör kuş gözlemcisi Elif Yeter, " Kuş merakının pandemi döneminde kapamalar olduğu süreçte başladığını söyleyerek " Online eğitimler aldığını dile getiren Yeter," Daha önce kuş gözlemine çıkamamıştık bu da bizim için ilk olacak. Heyecanlıyız yırtıcı kuşlar göçü var şuanda. Bir şahin geçti az önce ama biz yakalayamadık" şeklinde konuştu. 7 yaşındaki Deniz Yeter ise " Bugün kuşları görmeye geldim .1 kuş gördüm başka kuş göremedim şu an. Kuşları çok severim en çok martı ve kargayı seviyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri