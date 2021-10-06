Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman saat kaçta, hangi kanalda?

ATV'nin merakla izlenen reyting rekortmeni olan dizisi Kuruluş Osman hakkında Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yeni sezonuyla ekrana gelmesi beklenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Peki ama Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte 6 Ekim 2021 tarihli ATV yayın akışı....

Kuruluş Osman bu akşam var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 6 Ekim 2021 tarihli ATV yayın akışı araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağı son haftalarda sık sık arama motorlarında sorulan sorular arasında yerini aldı. Dizinin müdavimleri Kuruluş Osman dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki ama Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı?

  • 08:00 Kahvaltı Haberler i
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Osman
  • 00:20 Kuruluş Osman tekrar

Dizinin yeni sezon ilk bölümünde; 'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni sezonun ilk bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte izleyici heyecanlandı. Dizi 6 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

ATV ekranında Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman 6 Ekim Çarşamba saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Pınar Deniz Kubilay Aka Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Kim Min-jae Burak Yılmaz Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 18:33:42. #1.17#