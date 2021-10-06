Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman saat kaçta, hangi kanalda?
ATV'nin merakla izlenen reyting rekortmeni olan dizisi Kuruluş Osman hakkında Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yeni sezonuyla ekrana gelmesi beklenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Peki ama Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte 6 Ekim 2021 tarihli ATV yayın akışı....
Kuruluş Osman bu akşam var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 6 Ekim 2021 tarihli ATV yayın akışı araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağı son haftalarda sık sık arama motorlarında sorulan sorular arasında yerini aldı. Dizinin müdavimleri Kuruluş Osman dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki ama Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı?
- 08:00 Kahvaltı Haberler i
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Kuruluş Osman tekrar
Dizinin yeni sezon ilk bölümünde; 'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni sezonun ilk bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte izleyici heyecanlandı. Dizi 6 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
ATV ekranında Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman 6 Ekim Çarşamba saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.