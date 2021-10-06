Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman saat kaçta, hangi kanalda?

Kuruluş Osman bu akşam var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 6 Ekim 2021 tarihli ATV yayın akışı araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağı son haftalarda sık sık arama motorlarında sorulan sorular arasında yerini aldı. Dizinin müdavimleri Kuruluş Osman dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki ama Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı?

ATV YAYIN AKIŞI 6 EKİM 2021

08:00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kuruluş Osman tekrar

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Dizinin yeni sezon ilk bölümünde; 'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni sezonun ilk bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte izleyici heyecanlandı. Dizi 6 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV ekranında Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman 6 Ekim Çarşamba saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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