Kurtalan'da Palyatif Bakım Merkezi kurulacak

Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimi Vehbi Yağız, salgın nedeniyle açmayı erteledikleri Palyatif Bakım Merkezinin açılması için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Yağız, yaptığı açıklamada, merkezin kısa bir süre sonra hizmete açılacağını belirterek, merkezde uzman hekim, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, hemşireler ve diğer personelin görev yapacağını belirtti.

Merkezde ihtiyaç halinde diğer uzman hekimlerin de katkı sağlayacağını aktaran Yağız, şöyle konuştu:

"Merkezimizde, sıklıkla terminal dönem kanser hastaları, terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser, beslenme yetersizliği olan, akut problemi olmayan KOAH, nörolojik hastalıklar, ALS, MS, parkinson hastalığı olan bakım hastaları, trakeostomisi ya da PEG" değişecek ya da kapatılacak hastalar, basınç yarası açılmış evde bakım hastalarına hizmet vereceğiz. İlçemizde ilk defa açılacak olan merkez, bu alandaki büyük eksikliğimizi gidermiş olacaktır. Yoğun girişimlerimizle inşallah en kısa zamanda merkezimizi açacağız."