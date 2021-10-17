KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA Ovası'nda pancar hasadı başlarken, geçen yıla göre yarıya yarıya rekolte kaybı olduğu belirtildi.

KONYA (DHA) - KONYA Ovası'nda pancar hasadı başlarken, geçen yıla göre yarıya yarıya rekolte kaybı olduğu belirtildi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Pancar çiftçisinin bu yıl desteklenmesi lazım dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da kuraklık tarımı etkiledi. Pancar hasadında geçen yıla göre yarı yarıya verim kaybı yaşandı. Her geçen yıl arazilerdeki verimin düştüğünü belirten çiftçi Ahmet Fenyılmaz, şunları söyledi

Kuraklıktan dolayı hasadımız çok düşük. İlaçların, gübrelerin ve elektriğin maliyeti arttı. Yer altı sularımız çekildi. Bu yüzden verimlerimiz düşük. Su ihtiyacımızı yer altından karşılamaya çalışıyoruz. Yer altı suyu nereye kadar dayanır, bilmiyoruz. Mavi Tünel'in acil gelmesi lazım. Konya çiftçisi, çok zor durumda. Kuraklık nedeniyle sulamada sıkıntı çektiğimiz için şeker pancarında zarardayız. Geçen yıl 2 dönümlük bir arazide verimimiz 20-25 bin tondu. Bu yıl aynı arazide 10-15 bin ton.

'PANCARA DA DESTEK VERİLMELİ'

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, pancarda özellikle sulanamayan arazilerde yüzde yüze varan rekolte kaybı olduğunu belirtti. Bu nedenle 2022 yılının çiftçi için daha da zor geçeceğini ifade eden Kavuneker, Elektrik ve gübre fiyatlarında artışlar söz konusu. Gübre fiyatlarında yüzde 100-150'lere varan artışlar söz konusu. Bu yüzden, bu yıl buğdayda ve arpada kuraklık desteği olduğu gibi şeker pancarına da destek verilmelidir. Bu yıl sökülen pancarların kuraklık nedeniyle bir kısmı toprakta kalıyor. Pancar çiftçisinin bu yıl desteklenmesi lazım. Ovanın suyla buluşturulmasını istiyoruz. Hükümetin bunun önüne geçmesi gerek. Aksi takdirde 2022 yılında ekim sahası çok vahim durumda olacak. Acilen şeker pancarı çiftçilerine destek olunmalıdır diye konuştu.

KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ

KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ

KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ

KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ

KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ

KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ

KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ

KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ

KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu.'

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı sonu itibarıyla 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak...

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Okan Bayülgen
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Lewis Hamilton Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Ali İhsan Su Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KURAKLIK PANCARI DA VURDU; REKOLTE YARI YARIYA DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 12:32:30. #1.11#