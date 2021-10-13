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Kuraklık çeşmeleri susuz bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - Haberler | Yerel

- Kuraklık çeşmeleri susuz bıraktı Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Tozanlı ve İskefsur vadisinde kuraklığın etkisi ile çeşmeler susuz kaldı.

TOKAT (İHA) - - Kuraklık çeşmeleri susuz bıraktı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Tozanlı ve İskefsur vadisinde kuraklığın etkisi ile çeşmeler susuz kaldı.

Reşadiye ilçesinde geçtiğimiz yıl yağışların yeterli olması hayatı olumsuz etkiliyor. İklim değişikliğiyle beraber karın ve yağmurun az yağması sebebiyle yer altı su kaynakları azaldı. Yaylalarda, köylerde hayvanların sulanması, içme suyu temininde kullanılan onlarca çeşmenin birçoğu tamamen kurudu. Gürül gürül akan çeşmelerde su akışı azaldı. Eskituraç köyü sakinlerinden Kemal Şahin, çeşmelerden akan suların azalarak kuruduğunu ifade ederek, "Eskiden kar kış çok oluyordu. Kar sularından çeşmelerimiz çok akardı. Şimdi ise çok fazla karda yağmıyor. Mevsimler değişti, yağmurlar azaldı" dedi.

Kuraklık çeşmeleri susuz bıraktı

Kuraklık çeşmeleri susuz bıraktı

Kuraklık çeşmeleri susuz bıraktı

Kuraklık çeşmeleri susuz bıraktı
İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuraklık çeşmeleri susuz bıraktı - Haberler
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