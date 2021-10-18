Kuraklık Arin Gölü'nün yüzde 15'ini kuruttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuraklık Arin Gölü'nün yüzde 15'ini kuruttu

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Kuraklık Arin Gölü'nün yüzde 15'ini kuruttu Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklık yüzünden yüzde 15 küçüldü.

BİTLİS (İHA) - Kuraklık Arin Gölü'nün yüzde 15'ini kuruttu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklık yüzünden yüzde 15 küçüldü.

Kentin en önemli sulak alanlardan biri olan Arin Gölü 14 kilometrekare büyüklüğünde bir alana sahipken, bu yıl hem kuraklık yüzünden hem de tarımsal faaliyetler sayesinde yaklaşık iki kilometrekarelik alanı kurudu. Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adnan Alkan, Arin Gölü'ndeki çekilmenin sadece kuraklığa bağlı olmadığını aynı zamanda bölgede artan tarımsal faaliyetler nedeniyle de meydana geldiğini söyledi. Doç. Dr. Alkan, tarımsal faaliyetlerin artmasının çiftçilerin bu bölgede sondaja daha fazla yöneldiğini belirterek, "Kuraklıkla beraber yapılan sondajlar Arin ve diğer göllerde de küçülmeye neden oluyor. Arin Gölü, Van Gölü'nün kuzey batısında yer alan yaklaşık 14 kilometrekareye sahip bir göl. Burası Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisidir. Özellikle kuş çeşitliliği açısından kuşların üreme sahası, aynı zamanda kuşların göç yolları üzerinde yer alıyor. Biyolojik çeşitliliği açısından da su potansiyeli ve kuşları açısından da özel ve önemli bir saha. Maalesef son zamanlarda göl seviyesinde önemli bir çekilme söz konusu. Bunun temel sebebini aşırı sıcaklığa ve kuraklığa bağlamak mümkün. Ama tek başına bu sebep değil, bunun yanında son yıllarda bölgede artan tarım faaliyetleri tarımsal sulamaya olan ihtiyacı doğurmuş. Bu da daha çok yer altı suyunun kullanımına neden oluyor. Sondajla tarımsal su kullanılması, maalesef gölde de su çekilmesine neden olabiliyor. Ülke olarak bütün sulak alanlarımız ve tatlı su kaynaklarımız maalesef tehlike altındadır. Özellikle küresel ısınmadan dolayı çok fazla etkilenen gölgeler var. Bu bölgelerden biri de Van Gölü Havzası ve Doğu Anadolu Bölgesidir. Önceki yıllarla kıyasladığımız zaman mutlak anlamda yağış azlığı söz konusu. Bazı yerlerde yüzde 50'den fazla bir düşüş söz konusudur. Bu da maalesef beraberinde bu sulak alanların yok olmasına neden olabiliyor" dedi.

Vatandaşlardan Orhan Emen ise gölün hiç bu kadar kuruduğunu görmediklerini ifade etti.

Kuraklık Arin Gölü'nün yüzde 15'ini kuruttu

Kuraklık Arin Gölü'nün yüzde 15'ini kuruttu

Kuraklık Arin Gölü'nün yüzde 15'ini kuruttu

Kuraklık Arin Gölü'nün yüzde 15'ini kuruttu
İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Çelik
Magazin Bülent Ersoy Alişan
Spor Ali Şansalan Lewis Hamilton
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu Lewis Hamilton Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuraklık Arin Gölü'nün yüzde 15'ini kuruttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:29:28. #1.11#