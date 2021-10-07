Kumluca'da anaokulu öğrencileri zeytinyağı fabrikasını inceledi

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencileri, zeytinin yağa dönüşme aşamalarını yerinde inceledi.

İlçedeki bir anaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Fatih Çelik ve sınıf öğretmenleriyle, Kumluca Ziraat Odası Başkanlığına ait zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti.

Oda Başkanı Hidayet Kökce, öğrencilere zeytinyağı üretimini anlatarak, fabrikayı gezdirdi. Öğrencilere sofralarında zeytini ve zeytinyağını eksik etmemelerini öneren Kökce, "Çocuklarımızın bu yaşta fabrikamızı gelip incelemesi ve mutfaklarında tükettiği zeytinyağının nasıl yapıldığını görmesi, bizleri çok mutlu etti." dedi.

Öğretmen Dudu Göyhan da gıda tüketiminde sağlıklı ürünlerin tercih edilmesi amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.