Son dakika haber! Boş binanın çatısında yangın çıktı
Son dakika haberler: Boş binanın çatısında yangın çıktı Binanın çatısında çıkan yangında alevler ve dumanlar gökyüzünü kapladı İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor Erzurum'da önceden boş olan bir binanın çatısında yangın çıktı.
ERZURUM (İHA) - Boş binanın çatısında yangın çıktı
Binanın çatısında çıkan yangında alevler ve dumanlar gökyüzünü kapladı
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor
ERZURUM - Erzurum'da önceden boş olan bir binanın çatısında yangın çıktı.
Erzurum'da Ali Ravi Caddesi'nde bulunan İller Bankası'nın eski binasının çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler ve dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yetkililer tarafından binanın boş olduğu belirtildi.