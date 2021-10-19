Son dakika haber! Boş binanın çatısında yangın çıktı

ERZURUM (İHA) - Boş binanın çatısında yangın çıktı

Binanın çatısında çıkan yangında alevler ve dumanlar gökyüzünü kapladı

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor

ERZURUM - Erzurum'da önceden boş olan bir binanın çatısında yangın çıktı.

Erzurum'da Ali Ravi Caddesi'nde bulunan İller Bankası'nın eski binasının çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler ve dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yetkililer tarafından binanın boş olduğu belirtildi.