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Küle dönen tekstil fabrikasındaki soğutma çalışmaları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küle dönen tekstil fabrikasındaki soğutma çalışmaları böyle görüntülendi Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil ürünlerinin olduğu bir fabrikada çıkan yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Küle dönen tekstil fabrikasındaki soğutma çalışmaları böyle görüntülendi

Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil ürünlerinin olduğu bir fabrikada çıkan yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı. Küle dönen fabrika havadan drone ile görüntülendi.

Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında saat 12.30 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi. Can kaybının yaşanmadığı fabrika küle dönerken, işçiler ise içerdeki top kumaşları tahliye etmek için büyük çaba sarf etti. Yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla, 3 saatin sonunda kontrol altına alındı. Drone ile havadan çekilen görüntülerde kısmi alevlerin olduğu gözlenirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Küle dönen tekstil fabrikasındaki soğutma çalışmaları böyle görüntülendi

Küle dönen tekstil fabrikasındaki soğutma çalışmaları böyle görüntülendi

Küle dönen tekstil fabrikasındaki soğutma çalışmaları böyle görüntülendi

Küle dönen tekstil fabrikasındaki soğutma çalışmaları böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Son Dakika Haberleri
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