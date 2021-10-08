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KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı basın mensuplarıyla buluştu

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı basın mensuplarıyla buluştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof.Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Hocalarımız öğrenci yetiştiriyorlar, eğitim veriyorlar ama topluma da dokunmalarını istiyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof.Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Hocalarımız öğrenci yetiştiriyorlar, eğitim veriyorlar ama topluma da dokunmalarını istiyoruz." dedi.

KTÜ Sosyal Tesislerinde gazetecilerle bir araya gelerek bir yıl içerisinde yapılan çalışmaları değerlendiren Çuvalcı, üniversitenin gelişimi, öğrenci, akademik ve idari personel sayıları hakkında bilgi verdi.

Çuvalcı, 95 farklı ülkeden öğrencilerin de üniversitede eğitim aldığını belirterek, "2021- 2022 yılı eğitim öğretim döneminde 31 bin 937 öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizde 1458'i çeşitli ülkelerden kayıt yaptırmıştır. " dedi.

KTÜ Farabi Hastanesi hakkında da bilgi veren Çuvalcı, "Hastane bünyesinde çocuk kemik iliği nakli merkezi kuruldu. Radyasyon onkolojisi kliniği yenilendi. Yenidoğan ünitesi ve doğumhanenin yenilenmesi inşaatına başlandı. Acil ve poliklinikler önünde hasta bekleme alanı oluşturuldu." diye konuştu.

KTÜ Farabi Hastanesinde bir yıl içerisinde 74 bin 326 kişiye çeşitli ameliyatlar yapıldığını dile getiren Çuvalcı, "1 yıl içinde TEKNOKENT'te açılan şirket sayısı ise 10 oldu. 1 yıl içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 25 alanda 126 kadro, 384 başvuru, 297 kişi onaylandı ve 65 kişi kazandı." diye konuştu.

Çuvalcı, üniversitelerin toplumsal problemlerde her konuda çalışma yapması gerektiğine vurgu yaparak, "Biz bunu önemsiyoruz. Hocalarımız öğrenci yetiştiriyorlar, eğitim veriyorlar ama topluma da dokunmalarını istiyoruz. Biz bütün toplantılarımızda bunları özellikle söylüyoruz. Ama bu bir kültür, bu alışkanlıklar yapılan işler kolay değişmiyor. Bölümde biri yaptığı zaman biri ona bakıyor, öbürü ona bakıyor, bizde teşvik edeceğiz. Güzel işbirliği yapanları şehirler, bölgeyle işbirliği yapanları teşvik ediyoruz. Öne çıkarıyoruz. Bunu artıracağız." ifadelerine yer verdi.

Bölgenin yöresel ürünleri olan çay ve fındık için bilimsel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Fındık konusunda bir kurutma cihazı tasarımı bölgeye uygun yapan var çok büyük endüstriyel ölçeklerde büyük fındık fabrikaları yapıyor ama benim düşüncem acaba köylerde prototip yapsak millet hiç harmana götürmese o merkezlerde belli bir fonunu tarım kredi desteklese, bölge insanı da biraz katkı sunsa buna benzer kurutma makineleri lazım. Bunu geliştirmek istiyoruz. Bu konuda hocalarımıza fon sağlıyoruz. Benim en büyük hayalim fındık toplama makinesi. Biz fındığı daldan topluyoruz. Fındığı vakumla toplayan makineler var. Buna akademik yönüyle bu cihazları nasıl geliştiririz diye uğraşıyoruz. 300 bin lira fon sağlıyoruz, yeter ki hocamız fındık kurutma ve toplama cihazı yapsın. Ama ekonomik olacak, düşük olacak, insanların kullanımına uygun olacak. Ucuz ve insanların kullanacağı şekilde olacak."

Çuvalcı, özel firmalardan gelen işbirliklerine de hazır olduklarını anlatarak, "İstanbul'da bir firmanın ihtiyaç duyduğu argelerini yapacağız. Ama herkesin aynı konuda çalışmasına gerek yok. Siha ve cezeri yapılmış, bizim yapılmayanları yapmamız lazım. Bu milli heyecanı silahta, savunmada, uzayda, yerli ilaçta ve aşıda yapmamız lazım. Bu konuda da biz medikal ve ilaç sektörüne girdik. Merkezimiz var, İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde, güzel çalışmalar yapılıyor. Bunları destekliyoruz." dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı basın mensuplarıyla buluştu

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı basın mensuplarıyla buluştu

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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