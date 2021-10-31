Kovid-19 hastasının karantina sürecinde olmak istediği köyünün kardan kapalı yolu açıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid -19) testi pozitif çıkan hasta, hayvanlarına bakabilmek için karantina sürecini geçirmek istediği köyünün kardan kapalı yolu, seferber olan ekiplerce açıldı.

Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki Dursun Sargut, rahatsızlanması nedeniyle Bayburt Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 PCR testi yaptırdı.

Bir süre sonra test sonucu pozitif çıkan Sargut, hayvanlarına bakabilmek için karantina sürecini köyünde geçirmek istedi. Bu sırada yoğun kar yağışı sonucu ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki köy yolunun ulaşıma kapandığını öğrenen Sargut, Aydıntepe Kaymakamlığını arayarak yardım talebinde bulundu.

Yetkililerin destek istediği İl Özel İdaresi Aydıntepe Şefliğine ekipleri, köy yolunu açmak için bölgeye hareket etti. Kardan temizlenen yolda sağlık ekipleri eşliğinde köyüne ulayan Sargut, karantina sürecini evinde geçirmeye başladı.

Kavlatan köyü muhtarı Yakup Koman, AA muhabirine, etkili olan kar yağışıyla köylerinin yolunun kapandığını belirterek, Sargut'un köye dönebilmesi için çalışan ekiplere minnettar olduklarını söyledi.

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