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Konya'da veteriner fakültesi ve özel eğitim meslek okulunun açılışı yapıldı

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
Konya'da veteriner fakültesi ve özel eğitim meslek okulunun açılışı yapıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Veteriner Fakültesi ile Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Veteriner Fakültesi ile Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Veteriner Fakültesinin açılışında yaptığı konuşmada, fakülteyi ilçeye kazandıran iş insanı Mustafa Özşenol'a ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okulun açılış gerçekleştirildi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kıratlı, daha sonra adının verildiği özel eğitim meslek okulunun açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Kıratlı, eğitim kurumunun açılışını gerçekleştirmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Memleketinde adının verildiği eğitim kurumunun açılışının ise gurur verici olduğunu bildiren Kıratlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sanayisi, ticareti ve ekonomisi canlandı. Bu anlamda yeni meslek mensuplarına ve kalifiye elemanlara ihtiyacımız oldu. Ancak 1997 ve sonrasındaki 28 Şubat hamleleriyle 'İmam hatip liselerinin önünü kapatalım.' derken bütün meslek okullarının ve liselerinin önleri kapatıldı. Şu anda ciddi anlamda kalifiye eleman sıkıntısı çeker bir ülke haline geldik. 1997 sonlarında yüzde 48'lere ulaşan meslek okulları sayımız ciddi oranda düştü. Bu anlamda buranın meslek okulu olarak açılması da önemli ve anlamlıdır."

Okulun hayırlı olmasını dileyen Kıratlı, okulu ilçeye kazandıran iş insanı Özgür Halaç'a ve yatırımda emeği geçenlere teşekkür etti.

189 özel eğitim meslek okulu eğitime devam ediyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ise özel eğitim alanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Türkiye'de 1523 özel eğitim okulunun bulunduğuna dikkati çeken Şensoy, "Bunlardan 189'u özel eğitim meslek okulu olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği, Bakanlığımızın temel ilkelerinden biridir. Bu ilke doğrultusunda çalışan Bakanlığımız, farklı yetersizlik türüne sahip tüm öğrencilerin bilgiye ve eğitim ortamlarına erişimini artırmaya yönelik çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir." diye konuştu.

Şensoy, açılışı yapılan Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bu yıl eğitim öğretim faaliyetlerine başladığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Okulumuz 3 katlı ve 12 dersliklidir. Okulumuzda meslek edinme atölyeleri, öğrencilerimize mesleki bilgi ve beceri etiğine yönelik davranışlar kazandırılmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda ahşap teknolojileri, el sanatları, giyim ve matbaa atölyeleri Bakanlığımızca standart hale getirildi. Özel eğitim, yerel yönetimlerce ve hayırsever vatandaşların desteğiyle gün geçtikçe güçlenmektedir."

Törende, Kıratlı ve Şensoy, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunlarında ikinci olan Basketbol Milli Takımı sporcularıyla kupa kaldırdı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını gerçekleştirdikleri okulu gezdi.

AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri
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