Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Zeynel Abidin Bitir idaresindeki 80 GT 523 plakalı otomobil, Ereğli-Adana kara yolu Acıpınar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Bitir ve otomobilde bulunan eşi Seyyare Bitir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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