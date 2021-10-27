Konya'da otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'da otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mustafa Altundağ idaresindeki 42 AFF 008 plakalı otomobil ile Hasan Kahveci'nin kullandığı 42 AEH 219 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, Kızılcalar Mahallesi hayvan pazarı civarında çarpıştı.

Kazada; otomobil sürücüsü Altundağ ile otomobildeki Fatma Yorgancı, Mehmet Altundağ ve Ayşe Altundağ yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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