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Konya'da müstakil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da müstakil alev alev yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı müstakil bir ev çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı müstakil bir ev çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Yangın, sabah saatlerinde Beyşehir'in Kurucuova Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İsmail K.'ya ait tek katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına uyudukları sırada yakalanan ev sahibi İsmail K. ve eşi yangını fark edince kendilerine dışarıya atarak yangından kurtuldu. Kısa sürede evi tamamen saran alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine Beyşehir'in yanı sıra Isparta iline bağlı Yenişarbademli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonrasında çevresindeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonunda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Konya'da müstakil alev alev yandı

Konya'da müstakil alev alev yandı

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