KOMEK'te yeni dönem eğitimleri başladı

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurulduğu ilk günden itibaren 474 farklı branşta 1 milyona yakın mezun veren Komek ve ASEM'lerin istihdama ve sosyal hayata katkı sağlaması yönüyle Konya için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yeni dönemde pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kontenjanla kayıtların alındığını kaydeden Başkan Altay, "70 kurs merkezimizde 46 binin üzerinde kursiyerimizle güz dönemine merhaba dedik. Pandemiden dolayı sıkı tedbirler alınarak eğitimler yüz yüze ve çevrimiçi olarak başladı. Yeni dönemin tüm kursiyerlerimiz, eğitmenlerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

147 BRANŞTA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Spor ve yüzme dışında tüm kursların ücretsiz olduğu KOMEK'te 147 farklı branşta Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslar yeni dönemde yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitimler seyreltilmiş sınıflarda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştiriliyor.

75 BRANŞTA UZAKTAN EĞİTİM

Pandemi sürecinde 75 bin Genç KOMEK öğrencisi ile 20 bin yetişkin kursiyere uzaktan eğitimlerin verildiği KOMEK'te yeni dönemde 4 bine yakın kursiyere de uzaktan eğitim verilecek. Branşa göre 15-20 kişilik gruplar oluşturularak başlanan kurslarla ilgili tüm detaylara www.komek.org.tr adresinden ulaşabiliyor.

UZAKTAN EĞİTİMDE İLK KEZ AÇILAN BRANŞLAR

KOMEK'te yeni dönemde ayrıca; Adobe Eğitimi, Revit ile Modelleme, Cimatron İle Kalıp Hazırlama, Temel Seviye Kumanda ve PLC Eğitimi, Ambalaj Tasarımı, Eğitmen Atölyesi-Algoritma, Mesleki İngilizce (Dış Ticaret), Ebeveynlerde Öfke Kontrolü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Bireylerin Ailelerine Yönelik Destek Eğitimi, Stres ve Stresle Başa Çıkma, Görme Engelli Öğrenciler İçin Diksiyon Eğitimi, Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili Eğitimi, Araştırma Yöntem Teknikler (Tez Yazımı), Öğrenme Stratejileri, Vantroloğ Eğitimi gibi ilk defa açılan branşlar da yine çevrimiçi olarak eğitim veriliyor.

ÖĞRENCİ PANELİ

Kursiyerler oluşturulan öğrenci paneli ile kendilerine ait panele giriş yaparak; kayıt oldukları kursların ders günleri ile başlama ve bitiş tarihlerini, kaç saat devamsızlık yaptıklarını görebilecek. Ayrıca yüz yüze eğitimleri tamamlayan kursiyerler sertifikalarını e-devlet üzerinden görebilirken, uzaktan eğitimlerini tamamlayan kursiyerler de öğrenci paneli üzerinden katılım belgelerine dijital olarak ulaşabilecek.

Öte yandan güz döneminde ilk defa hizmet vermeye başlayan Karatay Orhangazi KOMEK, ilk kursiyerlerini karşıladı.

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