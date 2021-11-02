KOMBASSAN HOLDİNG'İN KURUCUSU HAŞİM BAYRAM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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KOMBASSAN HOLDİNG'İN KURUCUSU HAŞİM BAYRAM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kombasan Holding'in kurucusu Haşim Bayram'ın (70) cenazesi, toprağa verildi.

KONYA (DHA) - KONYA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kombasan Holding'in kurucusu Haşim Bayram'ın (70) cenazesi, toprağa verildi.

1989 yılında Konya merkezli Kombasan'ı kuran ve şu an 'Bera' adıyla faaliyet gösteren holdingin uzun süre yönetim kurulu başkanlığını yapan Haşim Bayram, dün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bayram'ın cenazesi, bugün Hacıveyis Camii'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Bayram'ın eşi Emine Bayram da 23 Ekim'de koronavirüsten hayatını kaybetmişti.

KOMBASSAN HOLDİNG'İN KURUCUSU HAŞİM BAYRAM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KOMBASSAN HOLDİNG'İN KURUCUSU HAŞİM BAYRAM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KOMBASSAN HOLDİNG'İN KURUCUSU HAŞİM BAYRAM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KOMBASSAN HOLDİNG'İN KURUCUSU HAŞİM BAYRAM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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